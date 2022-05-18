بدون كلام.. ومن خلال إيقاع حركي.. ليبيا تحصد جائزة أفضل ممثل بمهرجان قرطاج

اختتمت ليلة البارحة فاعليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج تونس العاصمة وسط حضور شرفي واعلامي كبيرين.

وتوجت ليبيا بجائزة افضل ممثل ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان والتي تسلمها الممثل حسين العبيدي عن دوره في العرض المسرحي «إلى أين؟» لفرقة المسرح الوطني بنغازي والذي يصنف في مجال عروض الميم الصامت، وكانالعرض من إخراج عوض الفيتوري، وإدارة، مسرحية الفنان حاتم قرقوم، وموسيقى انس العريبي.

وفي السياق ذاته، تحصلت فرقة كالوس من بنغازي على جائزة النقاد عن العرض المسرحي «بدون تأشيرة» من إخراج توفيق الفيتوري، وتمثيل حمزة بليبلو.

وجرى تكريم الكاتب علي الفلاح على توقيع كتابه والذي تحولت إلى مسرحيتين الأولى بعنوان «تحطيم» والثانية بعنوان «على حجم الصدفة» وجرى تكريم على رحيل الزوي مدير مركز يوث على ما قدمه من تعاون مع إدارة المهرجان.