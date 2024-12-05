برأس مال مليون دولار.. شركة مصرية تؤسس شركة في ليبيا

برأس مال مليون دولار، قررت مجموعة “بريميم هيلثكير جروب (Premier Health Group)”، المشاركة في تأسيس شركة مساهمة مصرية للتجارة والصناعة والخدمات في ليبيا.

وبحسب بيان المجموعة، “تهدف الشركة الجديدة إلى تسهيل عمل الشركات المصرية الراغبة في التوسع بالسوق الليبية على أن يكون لبريميم هيلثكير الدور في إدارة القطاع الطبي، وفق بيان مرسل للبورصة المصرية”.

وقالت إن “قرارها جاء بناءً على توصيات اتحاد الصناعات المصرية بعد اجتماعه مع وزير الاقتصاد والتجارة والاستثمار الليبي، بتأسيس الشركة”.

وأضافت “أنه سيتم تحديد نسبة مشاركة بريميم هيلثكير جروب في الشركة خلال شهر يناير المقبل وكذلك إجمالي الاستثمار المطوب، منوهة بأنه سيتم تمويل الاستثمار المطلوب من الموارد الذاتية للشركة”.

يذكر أن “مجموعة Premier Health Group، هي شركة مدرجة تعمل في قطاع مختبرات التحاليل الطبية والتشخيصية، ومقرها بورسعيد، مصر”.