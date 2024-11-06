برئاسة «الفاخري».. مجموعة الشمال بالبرلمان الإفريقي تدين جرائم إسرائيل في فلسطين ولبنان

ترأس عضو مجلس النواب يوسف الفاخري، اجتماع المجموعة الجيوسياسية لإقليم دول الشمال بالبرلمان الإفريقي، بصفته نائب رئيس مجموعة الشمال الإفريقي لمناقشة الطلب المُحال من قبل رئاسة البرلمان الإفريقي فيما يتعلق بشغور منصب النائب الأول لرئاسة البرلمان.

وأكد مجلس النواب في بيان على موقع الإلكتروني أن “الاجتماع جاء بحضور مقرر مجلس النواب عضو البرلمان الإفريقي صالح قلمة”.

وأضاف المجلس أن “منصب النائب الأول لرئاسة البرلمان مخصص لمجموعة الشمال الإفريقي وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند تم الاتفاق على أن تشغل دولة موريتانيا هذا المنصب”.

وأكد الفاخري أن مجموعة الشمال أصدرت قرار بالإجماع “بتجريم الأعمال الوحشية التي يقوم بها الكيان الصهيوني بكل من فلسطين و لبنان، مشيراً إلى أن هذا القرار سوف يتم التصديق عليه من قبل هيئة رئاسة البرلمان الإفريقي في نهاية اجتماعات هذه الدورة”.

الجدير بالذكر أن هذا الاجتماع يأتي تزامناً مع انطلاق فعاليات الدورة العامة للبرلمان الإفريقي و المنعقدة بدولة جنوب إفريقيا.