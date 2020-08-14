برئاسة الموساد.. وفد إسرائيلي يزور الإمارات الأسبوع المقبل

سيتوجه وفد إسرائيلي إلى الإمارات الأسبوع المقبل، حيث سيلتقي بقيادتها ضمن اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، حسب ما أفادت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وسيترأس رئيس الموساد “يوسي كوهين” الوفد في زيارة علنية للمرة الأولى، فيما أشارت تقارير صحافية إلى أن كوهين هو من قاد جهود التطبيع خلال العام المنصرم، بحسب ما نقلته الصحيفة عن مصادر إعلامية.

من جهتها، ذكرت القناة 12 العبرية، أنه قد يتم التوقيع على بعض جوانب اتفاق التطبيع خلال الزيارة، فيما سيحدد الطرفان موعداً للقاء يجمع قادة البلدين في غضون أسابيع قليلة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد توقع، أمس الخميس، أن تتم مراسم التوقيع على الاتفاق في البيت الأبيض في غضون ثلاثة أسابيع.

في سياق متصل، قال مسؤول كبير لهيئة البث الإسرائيلية “كان” إنه من المتوقع أن تكون البحرين هي الدولة الثانية التي ستقوم بإقامة علاقات رسمية مع إسرائيل، في حين قال مسؤول أمريكي كبير لوسائل إعلام فلسطينية إنه من المتوقع أن تقوم البحرين وسلطنة عمان بتطبيع العلاقات في المستقبل القريب.