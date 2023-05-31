برئاسة «حماد».. مجلس وزراء الحكومة المكلفة يعقد اجتماعه العادي في بنغازي

عقد مجلس وزراء الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، الاجتماع العادي الثالث بديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي.

وبحث الاجتماع الذي حضره نواب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني وسالم الزادمة، وخالد الاسطي، والوزراء، ووزراء الدولة، عددا من الملفات الخدمية.

وأشاد الزادمة بزيارة حماد وعدد من القادة العسكريين بما يسمى «القيادة العامة» لمدينة سبها، مؤكداً بأنّ هذه الزيارة تنسجم مع الدعوات التي طالب بها أهالي سبها خاصة، وأهالي الجنوب عامة.

واعتبر الزادمة أنّ هذه الزيارة لها أهمية في إعادة الاستقرار والإعمار وحلحلة كافة المختنقات والمشاكل، بالإضافة إلى توفير كافة الاحتياجات للمواطنين بالجنوب.

وأكّد حماد، سعي الحكومة على توفير كافة الإمكانيات لتنفيذ المشروعات المتوقفة واستئنافها، مشيراً إلى أنّ الحكومة تركز على البلديات واللامركزية لأنّها هي التي ستحمي الدولة عبر تمكين المناطق من ميزانياتها لصرفها على احتياجاتها.