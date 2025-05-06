برئاسة عقيلة صالح.. انطلاق أعمال جلسة مجلس النواب في بنغازي

أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، انطلاق أعمال جلسة مجلس النواب في مدينة بنغازي برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وبحضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة، والجلسة مغلقة.

وتأتي جلسة مجلس النواب في ظل تطورات سياسية وتشريعية متسارعة تشهدها البلاد، ووسط مساعٍ لإعادة ترتيب الأولويات الوطنية، بما في ذلك ملف الميزانية العامة، وتعديل القوانين الانتخابية، ومتابعة تنفيذ الاتفاقات السابقة بين المؤسسات السيادية، وتُعقد الجلسة المغلقة في إطار مناقشات داخلية بين أعضاء المجلس، بعيدًا عن التغطية الإعلامية، ما يشير إلى حساسية الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال.

واستأنف مجلس النواب، أمس الاثنين، جلسته الرسمية بمقره في مدينة بنغازي، حيث أشار رئيس مجلس النواب خلال الجلسة إلى عدد من النقاط المتعلقة بالملف الليبي مؤكدًا على الترحيب الدولي بتشكيل حكومة موحدة، كما أكد على أن تشكيل الحكومة من أولويات المرحلة.

وناقش المجلس في جلسته أمس عددا من الملفات منها المراسيم الرئاسية الصادرة عن رئيس المجلس الرئاسي ، حيث قرر المجلس تكليف اللجنة الاستشارية لمجلس النواب بإعداد الرد القانوني بشأنها، وبذلك عُلقت الجلسة إلى اليوم الثلاثاء.