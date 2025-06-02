برئاسة عقيلة صالح.. انطلاق أعمال جلسة مجلس النواب في بنغازي

أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، عن انطلاق أعمال جلسة مجلس النواب، اليوم الاثنين، بمقر المجلس في مدينة بنغازي، برئاسة رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح.

وشهدت الجلسة حضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، والنائب الثاني، مصباح دومة، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس، في إطار استكمال مناقشة القضايا المدرجة على جدول الأعمال.

وأشار بليحق إلى أن الجلسة منقولة على الهواء مباشرة عبر قناة مجلس النواب– قناة ليبيا المستقبل، لضمان اطلاع الرأي العام على مجريات النقاشات والقرارات المتخذة داخل المجلس.