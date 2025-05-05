برئاسة عقيلة صالح.. انطلاق أعمال جلسة مجلس النواب في بنغازي

أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، عن انطلاق أعمال جلسة المجلس، صباح اليوم الإثنين، بمقره في مدينة بنغازي، برئاسة رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول فوزي النويري.

وتُعقد الجلسة في أجواء رسمية بحضور عدد من أعضاء المجلس، حيث تُبث وقائعها مباشرة على الهواء عبر قناة مجلس النواب وقناة “ليبيا المستقبل”، في إطار الشفافية وإطلاع المواطنين على مجريات العمل البرلماني.

وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي يعقدها المجلس لمناقشة مستجدات المرحلة ومتابعة الملفات الوطنية المطروحة على جدول أعماله.

وفي وقت لاحق أعلن بلحيق عن تحول الجلسة إلى مغلقة.

وتأتي هذه الجلسة استجابةً لدعوة رسمية وجهها رئيس المجلس، المستشار عقيلة صالح، لأعضاء المجلس، حيث من المتوقع أن تتناول مناقشة بنود جدول الأعمال، بما في ذلك مستجدات العملية السياسية، وخطط توحيد المؤسسات، والمبادرات المحلية والدولية الخاصة بالانتخابات والحوارات الجارية.

وهذه الجلسة تُعقد في ظل تطورات سياسية متسارعة، حيث شدد رئيس المجلس في تصريحات سابقة على ضرورة تشكيل سلطة تنفيذية موحدة عبر توافق مع المجلس الأعلى للدولة، وتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في يوم واحد، لمنح الليبيين حقهم في اختيار قادتهم.

وتُعد هذه الجلسة خطوة مهمة في مسار العملية السياسية الليبية، وسط جهود محلية ودولية لتحقيق الاستقرار وتوحيد المؤسسات في البلاد.