برئاسة عقيلة صالح.. مجلس النواب يعقد جلسته في بنغازي

انطلقت اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025، أعمال جلسة مجلس النواب بمقره في مدينة بنغازي، برئاسة رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول فوزي النويري والنائب الثاني مصباح دومة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أن الجلسة تأتي ضمن جدول أعمال المجلس لمناقشة القضايا الوطنية والتشريعية المطروحة، وسط حضور رسمي لأعضاء المجلس.

ويواصل مجلس النواب عقد جلساته في بنغازي لبحث الملفات السياسية والتشريعية والتنظيمية ذات الأولوية، في وقت تشهد فيه البلاد حراكًا سياسيًا واسعًا بشأن مستقبل العملية الدستورية والانتخابات المرتقبة.