برئاسة ليبيا.. انعقاد اجتماعات لجنة انشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل

ترأست ليبيا اجتماعات اللجنة العاملة، للمؤتمر الخاص، بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط بنيويورك.

وذكرت بعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة في بيان، أن السفير ” الطاهر محمد السني” بصفته رئيس الدورة الرابعة للمؤتمر الخاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، ترأس الاجتماع الثاني للجنة العاملة التابعة للمؤتمر، وذلك بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة الخاص بنزع السلاح في نيويورك.

واوضحت البعثة أن هذه الاجتماعات التي جرت على مدار ثلاثة أيام، تناولت بند “الاستخدامات السلمية للطاقة النووية”، حيث تم خلالها تقديم عدة أوراق علمية من قبل مجموعة من الخبراء من المنظمات الدولية ذات الاختصاص.

وناقشت اللجنة، حسب البعثة، الأطر والترتيبات العالمية الحالية للاستخدامات السلمية وأفضل الممارسات والدروس المستفادة بشأن الاستخدامات السلمية في مناطق أخرى من العالم، بالإضافة إلى أولويات دول الشرق الأوسط فيما يتعلق بالاستخدامات السلمية وممارسات السلامة والأمن، والترتيبات المؤسسية المحتملة للاستخدامات السلمية في إطار مستقبل المنطقة.