برئاسة وزيرة العدل.. اجتماع موسّع للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في طرابلس

عقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، المُشكّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 532 لسنة 2022، اجتماعها الدوري، برئاسة وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية ورئيسة اللجنة حليمة إبراهيم، وذلك بديوان وزارة العدل.

وشارك في الاجتماع كل من وكيل عام وزارة العدل، ووكيل وزارة الداخلية، ومدير مكتب وزير الخارجية، ومدير مكتب المدعي العام العسكري، إلى جانب ممثل عن ديوان رئاسة الوزراء.

وناقش الاجتماع عدداً من القضايا المرتبطة بملف حقوق الإنسان، من بينها استعراض الخطة الوطنية المعنية بهذا المجال، والتي تهدف إلى متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن التقارير الدولية بشأن حالة حقوق الإنسان في ليبيا، وتعزيز الإجراءات الوطنية لحمايتها.

كما تناولت اللجنة الرسالة الواردة من أمانة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان، واستعرضت تقرير فريق الرصد والتوثيق الخاص بالانتهاكات، بالإضافة إلى بحث أوضاع السجناء داخل ليبيا وخارجها والإجراءات المتخذة حيالها.