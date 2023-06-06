براتب سنوي 200 مليون يورو.. «بنزيما» يتوجه إلى «الاتحاد» السعودي

قال الصحفي الإيطالي الخبير بشؤون انتقالات اللاعبين، فابريزيو رومانو، إن مهاجم ريال مدريد السابق، كريم بنزيما، وقع على الجزء الرئيسي من عقود انتقاله إلى نادي الاتحاد السعودي.

وأضاف، في تغريدة على تويتر إنّ العقد على حد علمه سيكون ساريا حتى 2025، ويتضمن خيار التمديد لموسم إضافي، مشيرا إلى أنّه بنزيما سيودّع مشجعي ريال مدريد قبل أن يتوجّه إلى السعودية.

وذكر رومانو أنّ راتب بنزيما سيكون قريبا من 200 مليون يورو سنويا، شاملا العقود والمزايا التجارية، بحسب وصفه.

وأمس الأحد، كشفت قناة «الإخبارية» السعودية الرسمية أنّ نادي «الاتحاد» توصل إلى اتفاق لانضمام النجم الفرنسي كريم بنزيما إلى صفوفه، بعد انتهاء تعاقده مع فريق ريال مدريد الإسباني.