براتب قياسي.. إنتر ميلان يسعى للظفر بـ«البرغوث»

يعتزم نادي إنتر ميلان تقديم عرض لضم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، متخطياً ما يتقاضاه كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس، بحسب صحيفة “لاغازيتا” الإيطالية،

ويحضّر النيراتزوري عقداً يمتد لمدة 4 سنوات براتب سنوي يصل إلى 50 مليون يورو صافي من الضرائب، أي أكبر مما يحصل عليها النجم البرتغالي في فريق يوفينتوس والذي يبلغ 30 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أنه باحتساب الضرائب، فإن إنتر سوف يدفع 260 مليون يورو لميسي خلال 4 سنوات.

وفي حال إتمام الصفقة، سيحصل ميسي على أعلى راتب في مسيرته الكروية، وكذلك أعلى راتب للاعب في فريق أوروبي.

وظهرت جلياً رغبة النادي الإيطالي في التعاقد مع الهداف التاريخي لبرشلونة، البالغ 33 عاماً، والذي يستطيع مغادرة النادي الكتالوني نهاية الموسم الجاري مجاناً نظراً لوجود بند في عقده يسمح له بفسخ التعاقد في أي وقت.