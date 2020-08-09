براغ.. السلطات تمنع التدخين في الأماكن العامة والسبب ليس صحة المواطن!

أفاد موقع يوروبولس الإخباري أن سلطات العاصمة التشيكية براغ منعت التدخين في الحدائق العامة والمتنزهات وغير ذلك من المناطق الخضراء في المدينة، وذلك ليس عناية بالصحة العامة، لكن بسبب خطر اندلاع حرائق.

وأشار الموقع “يوروبولس” الإخباري، بحسب ما نقلت قناة “روسيا اليوم” إلى أن المنع يشمل، إضافة إلى تدخين السجائر، كل أنواع الألعاب النارية وغيرها من مصادر النيران المحتملة، بينما لا يزال يسمح بتدخين السجائر الإلكترونية.

يذكر أن كثيرا من الأماكن في براغ ممنوع التدخين فيها، حيث يمنع التدخين بالقرب من الأكشاك ومحطات الحافلات وملاعب الأطفال والمدارس، وأي أماكن مكتظة بالناس.

ويسرى حظر التدخين في المتنزهات في عدد من الدول الأوروبية، منها فرنسا.