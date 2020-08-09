براغ.. السلطات تمنع التدخين في الأماكن العامة والسبب ليس صحة المواطن!

عين ليبيا | نُشر: الأحد، 9 أغسطس 2020 - 15:32 | آخر تحديث: 9 أغسطس 2020 - 17:40 نُشر: الأحد، 9 أغسطس 2020 - 15:32
منوعات
إنترنت
السلطات في براغ تمنع التدخين في المتنزهات والحدائق

أفاد موقع يوروبولس الإخباري أن سلطات العاصمة التشيكية براغ منعت التدخين في الحدائق العامة والمتنزهات وغير ذلك من المناطق الخضراء في المدينة، وذلك ليس عناية بالصحة العامة، لكن بسبب خطر اندلاع حرائق.

وأشار الموقع “يوروبولس” الإخباري، بحسب ما نقلت قناة “روسيا اليوم” إلى أن المنع يشمل، إضافة إلى تدخين السجائر، كل أنواع الألعاب النارية وغيرها من مصادر النيران المحتملة، بينما لا يزال يسمح بتدخين السجائر الإلكترونية.

محتوى ذو صلة
لبنان.. بعد كارثة انفجار المرفأ حريق هائل يلتهم المنازل والأشجار

يذكر أن كثيرا من الأماكن في براغ ممنوع التدخين فيها، حيث يمنع التدخين بالقرب من الأكشاك ومحطات الحافلات وملاعب الأطفال والمدارس، وأي أماكن مكتظة بالناس.

ويسرى حظر التدخين في المتنزهات في عدد من الدول الأوروبية، منها فرنسا.

آخر تحديث: 9 أغسطس 2020 - 17:40
اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً

قد يهمك أيضاً