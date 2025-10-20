براك: السعودية تقترب من الانضمام لمسار التطبيع.. مبعوث ترامب يتوقع اتفاق سلام بين المغرب والجزائر

قال المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم براك، اليوم الاثنين، إن “خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة، المكونة من 20 نقطة، فتحت الطريق لتوسيع اتفاقات التطبيع مع إسرائيل بشكل أوضح من أي وقت مضى”.

وأشار إلى أن إيران “منهكة سياسياً واقتصادياً وأخلاقياً”، وأن السعودية على مشارف الانضمام الرسمي لهذه الاتفاقيات، ما قد يدفع دولاً أخرى في المشرق للانضمام بدافع الازدهار وليس تحت الضغط.

ووصف براك اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بأنه “إنجاز استثنائي يُثمر السلام والازدهار بين أمم كانت خصوماً قبل أيام فقط”، متوقعاً أن يُسجل التاريخ هذا الأسبوع كبداية جيل جديد من التعاون بعد قرن من الصراع.

يذكر أن الإمارات والبحرين كانتا أول دولتين عربيتين توقعان اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل في عام 2020، تليهما المغرب والسودان لاحقاً، لتصبح هذه الدول أول من يعترف بإسرائيل منذ ربع قرن.

مبعوث ترامب يتوقع اتفاق سلام بين المغرب والجزائر خلال 60 يوماً

أعلن ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، أن فريقه يعمل على إنجاز اتفاق سلام بين الجزائر والمغرب في الفترة المقبلة.

وجاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية أجراها ويتكوف مع جاريد كوشنر مساء الأحد في برنامج “60 دقيقة” على قناة “سي بي إس” الأميركية، حيث قال ويتكوف: “فريقنا يعمل الآن بخصوص المغرب والجزائر، وأتوقع التوصل إلى اتفاق سلام خلال 60 يوماً”.

وأضاف أن “البحث عن السلام انتشر كالعدوى، والناس يريدون القيام بذلك والتوصل إلى السلام في مناطق مختلفة”.

وفي وقت سابق، أكد مستشار الرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية أن ترامب يشدد على سيادة المغرب على إقليم الصحراء، مشيراً إلى أن الوقت حان لإيجاد حل نهائي ودائم للقضية، وأضاف أن الولايات المتحدة ستفتح قنصلية قريباً لدعم هذا المسار.