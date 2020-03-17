براك الشاطئ: تعلن التعبئة العامة لمواجهة «كورونا»

التعبئة العامة وحالة الطوارىء الصحية [فيسبوك]

خلال اجتماع عاجل ضم كلاً من عميد كلية العلوم الهندسية والتقنية وعمداء بلديات وادي الشاطئ ومديرية أمن الشاطئ ورؤساء الأقسام بالكلية، ورئيس إدارة الحرس البلدي ومدير أدارة الرقابة على الأغذية .

أعلن خلال الاجتماع في براك الشاطئ، الثلاثاء، التعبئة العامة وحالة الطوارىء الصحية، لمواجهة فيروس “كورونا”.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج،حالة الطوارئ والتأهب، وتفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية لتصدي ومواجهة فيروس كورونا.

وناشد الرئيس المواطنين التقيد بالتدابير الصارمة الصادرة عن الجهات المعنية والالتزام بها، ومنع التجمعات في الاماكن العامة مثل المقاهي والمطاعم وصالات الافراح وغيرها.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولًا عديدة على إغلاق حدودها، ووقف الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها الصلوات الجماعية.

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