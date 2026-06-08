برامج تدريب متطورة.. النمروش: نعمل على «رفع كفاءة» منتسبي الجيش

بحث رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول دكتور صلاح الدين النمروش خلال اجتماع رسمي مع وفد تركي رفيع المستوى، سبل تعزيز التعاون العسكري والتدريبي بين ليبيا وتركيا، وذلك في إطار تطوير العلاقات الثنائية في المجال الدفاعي.

واستقبل رئيس الأركان العامة في مكتبه المدير العام لشؤون شمال وشرق أفريقيا بوزارة الخارجية التركية علي أونانير، يرافقه وفد رسمي، وبحضور سفير جمهورية تركيا لدى ليبيا كوفن بيقتش، ورئيس بعثة التدريب التركية لدى ليبيا الجنرال مصطفى كوشان.

وتناول اللقاء ملفات مشتركة تركزت على تطوير برامج التدريب والتأهيل العسكري، بما يرفع من كفاءة منتسبي الجيش الليبي، ويسهم في بناء مؤسسة عسكرية مهنية قادرة على تنفيذ مهامها الوطنية وتعزيز جاهزيتها.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الطرفين، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا.

كما جدد الجانب التركي حرصه على مواصلة دعم برامج التدريب والتعاون العسكري مع الجيش الليبي، بما يساهم في رفع القدرات الدفاعية وتعزيز الشراكة بين البلدين.

ويأتي هذا اللقاء ضمن مسار العلاقات الثنائية بين ليبيا وتركيا، وفي إطار التعاون المتواصل في مجالات التدريب والتأهيل العسكري وتبادل الخبرات.