برباعية.. «ليفربول» يسحق «توتنهام» ويبلغ نهائي «كأس الرابطة»

تأهل نادي ليفربول إلى المباراة النهائية لكأس الرابطة الإنجليزية، المعروفة أيضا بكأس “كاراباو”، بعد تغلبه على ضيفه توتنهام برباعية نظيفة في إياب الدور نصف النهائي يوم الخميس.

وأحرز رباعية ليفربول كل من كودي خاكبو ومحمد صلاح من ركلة جزاء ودومينيك سوبوسلاي وفيرجيل فان ديك في الدقائق 14، 51، 75 و80 تواليا.

وافتتح ليفربول التسجيل في الدقيقة 34، عندما أطلق كودي خاكبو تسديدة بالقدم اليمنى في الشباك بعد تمريرة عرضية من محمد صلاح.

ثم أضاف دومينيك سوبوسلاي الهدف الثالث من هجمة سريعة، واختتم فيرجيل فان ديك التسجيل بضربة رأس.

وعوض ليفربول خسارته ذهابا بهدف نظيف وتفوق في مجموع المباراتين بنتيجة 4-1.

وكان نيوكاسل يونايتد قد تغلب على أرسنال 2-صفر، الأربعاء، مكررا فوزه ذهابا بنفس النتيجة ليتأهل لنهائي البطولة للمرة الثانية في 3 سنوات.

وتأهل ليفربول إلى نهائي كأس الرابطة، الذي سيقام في 16 من شهر مارس المقبل، للمرة الـ15 في تاريخه حيث توج باللقب 10 مرات آخرها نسخة العام الماضي.

وسيواجه ليفربول اختبارا صعبا للحفاظ على لقبه عندما يلعب في نهائي المسابقة ضد نادي نيوكاسل المتأهل على حساب أرسنال بفوزه عليه برباعية نظيفة في مجموع المباراتين.

وسيقام نهائي كأس الرابطة الإنجليزية على ملعب “ويمبلي” في لندن يوم 16 مارس المقبل.

ويسعى ليفربول، المتألق محليا وقاريا هذا الموسم، إلى التتويج بألقاب جميع المسابقات التي يتنافس فيها.

وستكون المباراة النهائية الأولى في كرة القدم الإنجليزية للمدير الفني الهولندي أرني سلوت، الذي تولى مسؤولية تدريب ليفربول خلفا ليورغن كلوب قبل انطلاق الموسم.