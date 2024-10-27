برباعية نظيفة.. برشلونة يلحق الهزيمة الأولى بـ«ريال مدريد» منذ 13 شهرا

مني فريق ريال مدريد بهزيمة ساحقة على أرضه وبين جماهيره على يد غريمه التقليدي برشلونة (0-4) في الكلاسيكو الذي جمعهما مساء اليوم السبت، في قمة مباريات الجولة 11 للدوري الإسباني.

وألحق برشلونة الهزيمة الأولى بغريمه التقليدي ريال مدريد في الدوري الإسباني لكرة القدم منذ 13 شهرا بعد أن أسقطه في عقر داره بصورة مذلّة 4-0.

ويدين البلوغرانا بفوزه إلى هدافه الهولندي روبرت ليفاندوفسكي صاحب الثنائية (54 و56)، فيما أكمل لامين جمال (77) والبرازيلي رافينيا (84) مهرجان الأهداف الذي كان مرشحا للزيادة لو أضاف الحكم وقتا ضائعا كبيرا كالمعتاد لكنه اكتفى بدقيقتين فقط في الشوط الثاني.

وأحرز النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفين متتاليين للفريق الكتالوني في الدقيقتين (54، 56)، بينما تكفل بتسجيل الثنائية الأخرى كل من زميله الإسباني لامين جمال والبرازيلي رافينيا في الدقيقتين (77، 84) على الترتيب، في معقل “الميرينغي” ملعب “سانتياغو برنابيو” بالعاصمة مدريد.

وحقق فريق برشلونة، بذلك انتصاره الثالث على التوالي، ليرفع رصيده إلى 30 نقطة، ويعزز تربعه على عرش صدارة جدول ترتيب الدوري “لا ليغا”، مبتعدا بفارق 6 نقاط عن وصيفه ريال مدريد بالذات.

وجاء هذا الفوز، بعد ثلاثة أيام فقط من الفوز الساحق الذي حقق فريق برشلونة، بقيادة مدربه الألماني هانز فليك، على ضيفه بايرن ميونخ (4-1) في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء الماضي، وذلك ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم (2024-2025).

وكتبت هذه المباراة بداية عهد جديد لفريق برشلونة المدجج بالنجوم الشباب وأبرزهم لامين جمال، إلى جانب خبرة ليفاندوفسكي، بعد سنوات من التراجع على المستويين المحلي والأوروبي، منذ الهزيمة الساحقة 2-8 أمام بايرن ميونخ الألمانية في دوري أبطال أوروبا.