برسالة بالعربية للناخبين.. مرشح عمدة نيويورك يتحدى ترامب!

تحدّى المرشح الأوفر حظًا لمنصب عمدة نيويورك، زهران ممداني، موجة التحريض التي يشنها ضده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والحزب الجمهوري، من خلال خطاب وجهه إلى سكان المدينة العرب باللغة العربية.

ودعا ممداني الناخبين إلى التصويت المبكر ودعمه للوصول إلى منصب العمدة، ووعد بإجراء عدة إصلاحات تشمل تجميد الإيجارات، وتوفير النقل العام مجانًا، ورعاية الأطفال مجانًا، وإنشاء متاجر بقالة بأسعار منخفضة، في إطار سعيه لجعل المدينة أكثر عدلاً وقدرة على تحمل تكاليف المعيشة.

ويأتي خطاب ممداني قبل ساعات من الانتخابات المقررة في الرابع من نوفمبر الجاري، فيما تظهر استطلاعات الرأي تقدمه بفارق مريح على منافسيه الجمهوري كورتيس سليوا والمستقل أندرو كومو، حيث حصل وفقًا لاستطلاع قناة “فوكس نيوز” على 47% من دعم الناخبين.

ويُذكر أن ممداني، البالغ من العمر 34 عامًا، وُلد في أوغندا وانتقل إلى نيويورك طفلاً، وبدأ مسيرته كفنان هيب هوب ومستشار سكني قبل أن يصبح عضوًا في مجلس ولاية نيويورك، وهو ابن المخرجة ميرا ناير والأكاديمي محمود ممداني، وكلاهما خريج جامعة هارفارد.

ويواجه ممداني هجومًا حادًا من ترامب الذي وصفه بـ”الشيوعي المهووس”، مهددًا بقطع التمويل الفيدرالي عن المدينة إذا فاز بالانتخابات، ومع ذلك، تشير استطلاعات جامعة كوينيبياك إلى تقدمه بـ43% من الأصوات مقابل 33% لأندرو كومو، مما يجعله الأقرب للفوز ويعكس تحولًا لافتًا في المشهد السياسي بمدينة نيويورك.

أنا اسمي زهران ممدان وعم رشّح حالي لأكون العمدة الجديد في مدينة نيويورك pic.twitter.com/ptfVdpansX — Zohran Kwame Mamdani (@ZohranKMamdani) November 1, 2025