برسالة مؤثرة من المستشفى.. القاضي «الرحيم» يودّع العالم

توفي القاضي الأمريكي الشهير فرانك كابريو، المعروف بلقب “القاضي الرحيم”، عن عمر ناهز 88 عاماً، إثر صراع طويل مع مرض سرطان البنكرياس. وأعلنت عائلته وفاته عبر بيان نشرته على صفحته الرسمية في “فيسبوك”، بعد ساعات من نشره فيديو يطلب فيه الدعاء إثر تدهور حالته الصحية.

وعبر البيان، أشادت الأسرة بتعاطفه وتواضعه وإيمانه العميق بخير الإنسان، مؤكدة أن كابريو ترك إرثًا إنسانيًا لا يُنسى من خلال عمله القضائي وحياته الشخصية كزوج وأب وجَدّ وصديق وفيّ.

وكان كابريو قد نشر رسالة مؤثرة من المستشفى، شكر فيها متابعيه على دعمهم ودعواتهم، معبراً عن قوة إيمانه بالدعاء، ومشيرًا إلى تدهور حالته الصحية قبل وفاته بفترة وجيزة.

يُذكر أن فرانك كابريو وُلد عام 1936، وعمل رئيساً لمحكمة بلدية بروفيدنس في رود آيلاند لأكثر من 40 عاماً، واشتهر برأفته وإنسانيته التي بثها في جلسات المحاكمات التي ظهرت في برنامج “Caught in Providence” الذي أنتجه شقيقه، كما نال شهرة عالمية عبر مقاطع الفيديو التي أظهرت حكمه العادل والمُرحب بالرحمة، مما أكسبه لقب “القاضي الرحيم”.

في يناير الماضي، أعلن اعتزاله بعد مسيرة قضائية حافلة، تاركاً إرثاً مميزاً في مجال العدالة والتعليم.