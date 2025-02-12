برسالة هامّة.. إيران ترد على تهديدات «ترامب» بقصفها وتحذّره من «عواقب وخيمة»

رداً على التهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي هدد علنا باستخدام القوة ضد طهران، أرسلت إيران رسالة إلى مجلس الأمن، أكدت فيها أن “هذه التصريحات المتهورة والاستفزازية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي”.

وقال ممثل إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، في الرسالة “إنه لا ينبغي لمجلس الأمن أن يظل صامتا أمام مثل هذه التصريحات الصريحة التي تهدد باستخدام القوة”.

وأضاف إيرواني: “تم التأكيد في هذه الرسالة أنها أتت لجذب انتباه مجلس الأمن إلى التصريحات المقلقة وغير المسؤولة التي أدلى بها رئيس الولايات المتحدة”.

وأشار إلى ما أوردته صحيفة “نيويورك بوست”، عن الرئيس الأمريكي الذي قال: “أفضل الوصول إلى اتفاق مع إيران حول قضايا غير نووية بدلا من قصفها. هم لا يريدون الموت، لا أحد يريد الموت”، كما أضاف في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” يوم الاثنين الموافق 10 فبراير 2025: “أفضل الوصول إلى اتفاق دون قصفهم.” وتابع قائلا: “هناك طريقتان لمنع طهران من الحصول على أسلحة نووية: القصف أو ورقة موقعة”.

وشددت الرسالة الإيرانية على أن “هذه التصريحات المتهورة والاستفزازية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وخاصة المادة 2 (4)، التي تحظر بوضوح التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد الدول المستقلة”.

وجاء في الرسالة أن “إيران تحذر من أن أي عمل عدواني سيكون له عواقب وخيمة، وستتحمل الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عنه”.

وبحسب وكالة تسنيم، ذكّرت الرسالة أن “إيران كعضو مسؤول في الأمم المتحدة، تلتزم بالحفاظ على السلام والأمن والتعاون الدولي، وستدافع بحزم عن سيادتها وسلامتها الإقليمية ومصالحها الوطنية ضد أي عمل عدائي”.