«برشلونة» إلى نهائي كأس الملك ومباراة «ليفربول ومانشستر يونايتد» مهددة بالتأجيل

حجز فريق برشلونة مقعدا له في دور الـ16 لمسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم، على حساب ضيفه المغمور بارباسترو فريق الدرجة الرابعة (4-0) في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت.

وضع المدافع الإسباني إريك غارسيا الفريق الكتالوني في المقدمة بهدف سجله بعد مرور 21 دقيقة من زمن الشوط الأول.

وأضاف المهاجم البولندي ليفاندوفسكي هدفين متتاليين في الدقيقتين (31 و47) ومن ثم اختتم لاعب خط الوسط الإسباني بابلو توري رباعية أصحاب الأرض بحلول الدقيقة 56 من عمر المباراة.

مباراة القمة المرتقبة بين ليفربول ومانشستر يونايتد مهددة بالتأجيل

وفي الدوري الانجليزي.. تحوم الشكوك حول إقامة المباراة المرتقبة بين فريق ليفربول وضيفه مانشستر يونايتد مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة 20 بسبب التحذير من الطقس السيئ في شمال غرب إنجلترا.

ومن المقرر أن يستضيف ليفربول فريق مانشستر يونايتد في تمام الساعة (18:30) بتوقيت غرينتش من مساء اليوم الأحد، على ملعب “أنفيلد” في قمة مباريات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويتوقع أن تواجه المنطقة أمطارا غزيرة إضافية، بعد أيام من الفيضانات التي ضربتها وأدت إلى إلغاء رحلات القطارات وإغلاق الطرق، مع تحذير صادر عن مكتب الأرصاد الجوية، وفقا لما ذكرته صحيفة “ذا صن”.

ويبدأ التحذير من الساعة 9 مساء ليوم السبت ويستمر حتى الساعة 11:59 مساء الأحد، بتوقيت إنجلترا. ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، ليلة السبت، ما قد يؤدي إلى تغطية الملعب والمناطق المحيطة بالثلوج.

والتحدي الأكبر ليس في تجهيز الملعب، بل في ضمان سلامة عشرات الآلاف من المشجعين الذين سيحضرون المباراة.

ومن المحتمل عقد اجتماع لمجموعة استشارية للأمان اليوم الأحد، وسيضم الاجتماع مسؤولين من الناديين، وممثلين عن شرطة “ميرسيسايد”، ومجلس مدينة ليفربول.

وسبق أن تأجل لقاء “ديربي ميرسيسايد” بين ليفربول وإيفرتون، أوائل ديسمبر الماضي، بسبب العاصفة دارا. وتأجل عدد من مباريات الدوريات غير الاحترافية يوم السبت، بسبب سوء الأحوال الجوية والملاعب المتجمدة.