برشلونة الإسباني يضرب موعداً في نهائي كأس الملك مع غريمه ريال مدريد

ضرب برشلونة موعدا في كلاسيكو ناري مع غريمه التقليدي ريال مدريد في المباراة النهائية لمسابقة كأس إسبانيا في كرة القدم، بفوزه على مضيفه أتلتيكو مدريد بنتيجة 1-0، الأربعاء، في إياب نصف النهائي على ملعب “ميتروبوليتانو” في مدريد.

وافتتح نتيجة اللقاء نجم برشلونة المتألق، فيران توريس عند الدقيقة 27 من الشوط الأول، ورغم تعدد الفرص المتاحة من كلا الفريقين، ظل الفريق الكتالوني محافظ على النتيجة ليحقق تأهل إلى النهائي.

وتحدث المدير الفني الألماني لفريق برشلونة هانزي فليك عقب انتهاء المباراة قائلاً: “أشعر بالفخر تجاه الفريق، لأنهم قاموا بعمل رائع حقاً. مع الكرة في الشوط الأول، أكثر في الشوط الثاني في الدفاع واستخلصوا الكرة بشكل نظيف وسجلوا هدفاً ، الفوز هنا ليس بالأمر السهل”.

وأضاف: “أعتقد أن الحلم مسموح، من المسموح أن تحلم، لكن علينا أن نكون مركزين ونواصل العمل الجاد، وسنفعل ذلك.. ‏فالأمر ليس سهلًا، كما تعلمون، ليس سهلًا أبدًا. لأننا سنصل غدًا ربما في الثالثة أو الرابعة صباحًا، اللاعبون سيعودون إلى منازلهم ليناموا، لكن ليس لفترة طويلة، وبعدها علينا أن نتدرب مجددًا ونتعافى ونتعافى ونتعافى، ثم نرى ما هو ممكن في مواجهة ريال بيتيس.. فهذا هو عملنا في الأسابيع القادمة. ليس أمرًا سهلًا، لا، ليس سهلًا، لكننا سنقوم به بشكل جيد.. ولدي فريق رائع من حولي، ولدي أيضًا لاعبون رائعون، محترفون للغاية، وذوو جودة عالية”.

وعن مواجهة غريمه التقليدي ريال مدريد في الكلاسيكو قال هانزي: “كما قلت، لا أريد التحدث عن النهائي، لأننا سنلعب يوم السبت ضد ريال بيتيس، وهذا هو تركيزي الآن، وليس النهائي.. نعم، النهائي سيكون كلاسيكو، وهذا شيء رائع، لكن لا زالت أمامنا الكثير من المباريات لنلعبها قبل ذلك، ولهذا في ذهني هو في مؤخرة الأولويات، خلف كل الأمور الأخرى المهمة”.

وسيواجه فريق برشلونة مضيفه ريال مدريد في مدريد على ملعب “ميتروبوليتانو” بذهاب كأس الملك الإسباني في 26 إبريل الجاري.