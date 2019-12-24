برشلونة في المقدمة.. لاعبو هذه الفرق يتقاضون أعلى الرواتب في عالم الرياضة

الفرق الأعلى اجور في عالم الرياضة





تصدر لاعبو فرق برشلونة وريال مدريد الإسبانيين ويوفنتوس الإيطالي قائمة أعلى الأجور في العالم، وحلت بعدها فرق الدوري الأميركي للمحترفين.

ولم يتفوق لاعبو هذه الفرق الثلاثة على باقي لاعبي فرق كرة القدم فقط بل على لاعبي جميع الرياضات الأخرى، وفقا لدراسة نشر نتائجها موقع “اسبن” الرياضي.

وتقدم برشلونة قائمة النسخة العاشرة لأعلى الرواتب في العالم، بمتوسط راتب يصل إلى 12.8 مليون دولار سنويا للاعب في الفريق الأول.

واحتفظ برشلونة بالصدارة رغم تراجع معدل الراتب المسجل هذا العام عن المعدل المسجل العام الماضي والذي بلغ 13.7 مليون دولار.

ويتقدم النجم الأرجنتيني لاعبي برشلونة براتب يفوق 65 مليون دولار.

وحل ريال مدريد ثانيا بمتوسط راتب 11.6 مليون دولار.

أما يوفنتوس الذي كان تاسعا في نسخة العام الماضي فقد قفز إلى الرتبة الثالثة في نسخة هذا العام بمتوسط راتب بلغ 10.54 مليون دولار.

وكان يوفنتوس في المرتبة رقم 32 في 2017، ولكنه قفز في المراكز بتوقيع البرتغالي كريستيانو رونالدو للفريق ولاعبين آخرين بأسعار مرتفعة.

ومن بين باقي فرق كرة القدم التي حلت في المراتب العشرين الأولى، كان هناك فريق العاصمة الفرنسية “باريس سان جيرمان” الذي حل في الرتبة 12، فيما حل مانشستر الإنكليزي في الرتبة 13.

وتمثل الأرقام التي اعتمدتها الدراسة، الأجر السنوي الأساسي ولا تشمل منح التوقيع ومكافآت الأداء أو المنح الأخرى.

وحلت فرق الدوري الأميركي للمحترفين في الرتب السبع الموالية وراء فرق كرة القدم الثلاثة.