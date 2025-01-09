«برشلونة» يتأهل لنهائي كأس «السوبر الإسباني» بفوزه على «بلباو»

حجز نادي برشلونة بطاقة التأهل الأولى إلى نهائي كأس السوبر الإسباني بفوزه على أتلتيك بلباو بهدفين دون رد في مباراة جمعتهما اليوم الأربعاء في السعودية ضمن الدور نصف النهائي

وأحرز غافي الهدف الأول لبرشلونة بعد كرة عرضية من بالدي، حولها لاعب الوسط الشاب في الشباك في الدقيقة 17. وضاعف الجناح لامين جمال النتيجة بحلول الدقيقة 53 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وسجل بلباو هدفين في الدقائق الأخيرة لكن الحكم ألغى الهدفين بداعي التسلل. ويلعب برشلونة في النهائي المقرر الأحد المقبل ضد الفائز من مباراة نصف النهائي الثاني التي ستجمع غدا الخميس بير ريال مدريد وريال مايوركا.