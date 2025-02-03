«برشلونة» يتخطى عقبة «ديبورتيفو ألافيس» بصعوبة بالغة!

حقق فريق برشلونة فوزا صعبا على ضيفه ديبورتيفو ألافيس (1-0) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأحد، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين الفريق الكتالوني بالفضل في انتصاره لمهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل هدف الفوز الوحيد له في الدقيقة 62 من زمن اللقاء على ملعب ” لويس كومبانيس الأولمبي – Olimpic Lluis Companys” بمدينة برشلونة.

ورفع فريق برشلونة بعد هذا الفوز رصيده إلى 45 نقطة، ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري “لا ليغا”.

بينما توقف رصيد نادي ديبورتيفو ألافيس عند 21 نقطة ويشغل المركز الثامن عشر على سلم الترتيب.