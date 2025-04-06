برشلونة يتعثر أمام ريال بيتيس ويكتفي بالتعادل في «الليغا»

اكتفى فريق برشلونة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 أمام ريال بيتيس، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على ملعب “أولمبيك لويس كومبانيس”، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإسباني لموسم 2024-2025.

افتتح برشلونة التسجيل مبكرًا عن طريق النجم الشاب جافي في الدقيقة السابعة، قبل أن يعادل ريال بيتيس النتيجة سريعًا بهدف أحرزه ناتان برناردو دي سوزا في الدقيقة 17.

ويُعد هذا التعادل تعثرًا جديدًا لبرشلونة أمام بيتيس، حيث فشل في الفوز عليه ذهابًا وإيابًا هذا الموسم، وذلك للمرة الأولى منذ موسم 2006-2007. وكانت مباراة الذهاب في إشبيلية قد انتهت أيضًا بالتعادل 2-2.

ورغم النتيجة، يواصل برشلونة تصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 67 نقطة، جمعها من 21 انتصارًا و4 تعادلات و5 هزائم، مع تسجيل 83 هدفًا واستقبال 29. في المقابل، رفع ريال بيتيس رصيده إلى 48 نقطة في المركز الخامس، من 13 فوزًا و9 تعادلات و8 هزائم، مسجلًا 41 هدفًا واستقبل 37.

وبهذا التعادل، توقف قطار انتصارات برشلونة عند سبع مباريات متتالية في جميع المسابقات، كان آخرها الفوز الكبير على جيرونا بنتيجة 4-1.

ويخوض برشلونة موسمًا حافلًا بالتحديات، حيث تأهل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا بعد تغلبه على أتلتيكو مدريد بهدف دون رد، ليضرب موعدًا ناريًا مع ريال مدريد في النهائي نهاية أبريل الجاري. كما يستعد الفريق الكتالوني لمواجهة بوروسيا دورتموند الأسبوع المقبل في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

تجدر الإشارة إلى أن برشلونة سبق أن تفوق على بيتيس بنتيجة 5-1 في كأس الملك خلال شهر يناير الماضي، بينما يعود آخر فوز لريال بيتيس على برشلونة خارج ملعبه إلى ديسمبر 2021