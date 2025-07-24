برشلونة يتعرض لعملية احتيال كبرى.. مباراة اليابان الملغاة تكشف تفاصيل صادمة!

أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميًا تعليق مشاركته في المباراة الودية التي كانت مقررة الأحد المقبل ضد فريق فيسيل كوبي في اليابان، وذلك بسبب “انتهاكات جسيمة للاتفاق” من قبل الجهة المنظمة، في قضية اتضح لاحقًا أنها تنطوي على احتيال مالي وتحويلات وهمية.

وأوضح النادي، في بيان نشره مساء الأربعاء، أن قراره بعدم السفر إلى اليابان جاء نتيجة إخلال الشركة المنظمة بالتزاماتها التعاقدية، مشيرًا إلى أن هذا التطور قد يدفعه أيضًا إلى إعادة النظر في جولته الصيفية في كوريا الجنوبية، والتي تتضمن مباراتين ضد إف سي سيول ودايغو، في حال لم يتم الالتزام الكامل بالشروط المالية المتفق عليها.

وفي تطورات الأزمة، أصدرت الشركة المنظمة للجولة بيانًا كشفت فيه أن السبب الرئيسي للإلغاء يعود إلى احتيال من الجهة الراعية اليابانية، وهي مجموعة “ياسودا”، التي ادعت كذبًا أنها قامت بتحويل المبلغ المالي المتفق عليه.

وأكدت الشركة أن مجموعة “ياسودا” قدمت مستندات مزورة، وأظهر تسجيل صوتي لأحد موظفيها أن المدير التنفيذي لم يرسل أي تحويل مالي، ما شكل دليلًا على نية الاحتيال المتعمدة.

وأشارت الشركة إلى أن هذه الفضيحة أساءت إلى سمعتها بشكل كبير، مؤكدة أنها بصدد اتخاذ إجراءات قانونية ضد الأطراف اليابانية المتورطة. كما أوضحت أن التحضيرات في كوريا الجنوبية تسير بشكل طبيعي، ولم يتبق سوى تأمين تكاليف السفر.

ويأتي هذا الحادث في وقت يواصل فيه برشلونة استعداداته للموسم الجديد، بعد موسم مميز تُوّج فيه الفريق بالثلاثية المحلية (الدوري والكأس والسوبر)، وضم النجمين ماركوس راشفورد من مانشستر يونايتد وخوان غارسيا من إسبانيول، بينما ودع دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي أمام إنتر ميلان بنتيجة إجمالية 7-6.