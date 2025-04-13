برشلونة يحقق انتصار صعباً في الليغا ويعزز صدارته بالدوري الإسباني

حقق فريق برشلونة الإسباني فوزا صعباً وثميناً على مضيفه فريق ليغانيس الإسباني بنتيجة هدف نظيف، وجاء الهدف بهدف عكسي عن طريق مدافع ليغانيس الإسباني.

وبهذا عزز فريق برشلونة صدارته للدوري الإسباني، وبفارق سبع نقاط عن اقرب منافسيه غريمه التقليدي ريال مدريد، الذي يواجه الافيش مساءً الاحد في موعد مع الاقتراب من الصدارة.

وبلغة الأرقام القياسية فليك عادل رقم فرانك ريكارد بسلسلة المباريات دون خسارة مع برشلونة (24 مباراة) .

وقال المدير الفني “هانزي فيليك” عقب إنتهاء المباراة: “لقد كانت مباراة صعبة جدًا بالنسبة لنا اليوم والفوز بها كان مهمًا للغاية، ثلاث نقاط إضافية، وأنا فخور جدًا بفريقي، ما يقومون به في الأسابيع والأشهر الماضية لا يُصدق”.

واختتم قائلاً: “في مثل هذه المباريات، كل ما يمكنك أن تفعله هو الفوز بـ3 نقاط”.

و”تعرض لاعب فريق برشلونة والظهير الأيسر بالدي للإصابة، وخرج خلال الشوط الأول لعدم قدرته على مواصلة وهذا ما شكل صدمة للجهاز الفني واعتبرها الشيء السلبي في هذه المباراة”.

وبحسب التقارير الطبيبة الأولية، “فإن بالدي يعاني من تمزق سيغيب على اثره لمدة شهر واحد، وبالتالي سيكون خارج حسابات الفريق في المواجهات المتبقية والتي ستكون حاسمة في صراع الليغا وكأس الملك ودوري أبطال أوروبا”.