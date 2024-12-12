«برشلونة» يحقق فوزاً مثيراً.. الترتيب العام في دوري أبطال أوروبا

ضمن لقاءات الجولة السادسة من مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا، حقق نادي برشلونة، فوزا مثيرا من ملعب مضيفه بوروسيا دورتموند، بنتيجة 3-2.

و”سجل ثلاثية برشلونة رافينيا وفيران توريس “هدفين” في الدقائق 53، 75 و84 تواليا، بينما تكفل الغيني سيرهو غيراسي بإحراز هدفي دورتموند في الدقيقتين 60 (من ركلة جزاء) و78″.

يذكر أن “هذا الفوز هو الخامس لبرشلونة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم مقابل خسارة واحدة.

الترتيب العام بدوري أبطال أوروبا بعد إجراء مباريات الجولة السادسة

وفي ما يلي الترتيب العام لمرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا بعد إجراء مباريات الجولة السادسة:

1) ليفربول: 18 نقطة

2) برشلونة: 15 نقطة

3) أرسنال: 13 نقطة

4) باير ليفركوزن: 13 نقطة

5) أستون فيلا: 13 نقطة

6) إنتر ميلان: 13 نقطة

7) بريست: 13 نقطة

8) ليل: 13 نقطة

9) بوروسيا دورتموند: 12 نقطة

10) بايرن ميونخ: 12 نقطة

11) أتلتيكو مدريد: 12 نقطة

12) ميلان الإيطالي: 12 نقطة

13) أتالانتا الإيطالي: 11 نقطة

14) يوفنتوس: 11 نقطة

15- بنفيكا البرتغالي: 10 نقاط

16) موناكو الفرنسي: 10 نقاط

17) سبورتينغ البرتغالي: 10 نقاط

18) فينورد الهولندي: 10 نقاط

19) كلوب بروج: 10 نقاط

20) ريال مدريد الإسباني: 9 نقاط

21) سلتيك الأسكتلندي: 9 نقاط

22) مانشستر سيتي الإنجليزي: 8 نقاط

23) أيندهوفن الهولندي: 8 نقاط

24) دينامو زغرب الكرواتي: 8 نقاط

25) باريس سان جيرمان الفرنسي: 7 نقاط

26) شتوتغارت: 7 نقاط

27) شاختيور دونيتسك: 4 نقاط

28) سبارتا براغ: 4 نقاط

29) شتورم غراتس النمساوي: 3 نقاط

30) جيرونا الإسباني: 3 نقاط

31) النجم الأحمر الصربي: 3 نقاط

32) سالزبورغ النمساوي: 3 نقاط

33) بولونيا الإيطالي: نقطتان

34. لايبزيغ الألماني: صفر نقاط

35) يونغ بويز السويسري: صفر نقاط.

36) سلوفان براتيسلافا السلوفاكي: صفر نقاط

يذكر أن “النسخة الحالية في دوري أيطال أوروبا تقام بنظام جديد، حيث تم استبدال دور المجموعات بنظام الدوري، إذ يخوض كل فريق 8 مباريات، وتصعد أول 8 فرق إلى دور ثمن النهائي، في حين تخوض الفرق التي تحتل المراكز من التاسع إلى الـ24 ملحق التأهل لدور الـ16، على أن تصعد الفرق الثمانية الفائزة من الملحق إلى ثمن النهائي، وبعدها تستكمل المباريات بنظام الذهاب والإياب وصولا للنهائي من مباراة واحدة”.

Five wins in a row for Barcelona 💪#UCL pic.twitter.com/LqbW2c3AWl — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 11, 2024