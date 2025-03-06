برشلونة يسقط بنفيكا بـ«10 لاعبين» في الدوري الأوروبي

انتزع نادي برشلونة الإسباني، فوزا صعبا وثمينا من ملعب مضيفه بنفيكا البرتغالي، بهدف نظيف، مساء الأربعاء، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ويدين الفريق الكتالوني بالفضل في هذا الفوز لجناحه البرازيلي “رافينيا” الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة، في الدقيقة 61، حيث وصلته كرة بالخطأ من دفاع بنفيكا، لينطلق ويسدد في الشباك، وأكمل برشلونة المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 22، بعد تعرض مدافعه “باو كوبارسي” للطرد بالبطاقة الحمراء المباشرة، لعرقلته مهاجم بنفيكا “فانجيليس بافليديس” على حدود منطقة الجزاء، لمنعه من الانفراد بمرمى “البارسا”.

وبهذا الانتصار، وضع برشلونة قدما في الدور المقبل، حيث تنتظره مواجهة أخرى في مرحلة الإياب على أرضه، ملعب “لويس كومبانيس الأولمبي”، يوم الثلاثاء المقبل.

ويواجه المتأهل من لقاء “برشلونة وبنفيكا” المتأهل من “صدام بوروسيا دورتموند وليل”، في الدور ربع النهائي البطولة.

Raphinha gives Barcelona a first-leg lead ✅#UCL pic.twitter.com/LNdCKY3KD4 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 5, 2025