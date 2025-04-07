برشلونة يصطدم بـ«المرعب الألماني» بروسيا دورتموند في دوري الأبطال

ليلة الأربعاء 9 أبريل 2025 ستكون مسرحًا لموقعة أوروبية لا تقل شراسة عن مواجهات الكبار، حيث يحل برشلونة الإسباني ضيفًا على بروسيا دورتموند الألماني في ملعب “سيغنال إيدونا بارك”، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

دورتموند.. «المرعب الأصفر» الذي لا يرحم

يعيش بروسيا دورتموند حالة من التوهج الأوروبي هذا الموسم، واستحق عن جدارة الوصول إلى ربع النهائي بعد أداء قوي في دور المجموعات وأدوار خروج المغلوب. الفريق الذي يُلقب بـ«المرعب» بسبب أدائه الهجومي السريع وجماهيره الصاخبة في “الجدار الأصفر”، يريد إثبات أن حضوره في هذا الدور لم يأتِ صدفة.

بقيادة مدربه الديناميكي وإبداع لاعبين شباب مثل ما عوّدنا دوما بتألق قدرات اللاعبين الشباب أمثال كريم أديمي وجود بيلينغهام ، الذين تركوا بصمتهم، يملك الفريق فرصة ذهبية لاستغلال عامل الأرض والدخول بقوة في السباق نحو نصف النهائي.

برشلونة.. العودة إلى المجد الأوروبي

أما برشلونة، فإنه يعود تدريجيًا إلى الواجهة الأوروبية، بعد سنوات من التراجع. تحت قيادة مدربه الألماني هانزي فيلك، يحاول الفريق استعادة هويته المعهودة المعتمدة على السيطرة والاستحواذ، وهو يملك ترسانة من المواهب الشابة بجانب الخبرة.

يُعوِّل الفريق الكتالوني على تألق لامين يامال، بيدري، وتوهج توريس ورافينا ، إضافة إلى الحارس العملاق تشيزني الذي سيكون مفتاحًا في صد الهجمات الألمانية العنيفة.

أجواء ملعب دورتموند.. سلاح لا يُستهان به

اللعب في “سيغنال إيدونا بارك” ليس بالأمر السهل، فالجمهور الأصفر معروف بشغفه وصخبه، ويشكل ضغطًا رهيبًا على أي خصم. برشلونة يدرك أن الخروج بنتيجة إيجابية في الذهاب أمر ضروري، قبل خوض لقاء الإياب في “كامب نو الجديد”، الذي لا يزال في طور التجهيز الجزئي.

ماذا تقول الأرقام؟

رغم قلة المواجهات المباشرة بين الفريقين في السنوات الأخيرة، إلا أن آخر لقاء بينهما في دور المجموعات بدوري الأبطال 2019 انتهى بتعادل سلبي في ألمانيا، وفوز برشلونة 3-1 في إسبانيا. لكن دورتموند اليوم مختلف، أقوى، وأكثر تنظيمًا، مما يجعل هذه المواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات.

توقعات اللقاء

يتوقع كثيرون مباراة حذرة من الطرفين، خاصة في الشوط الأول، مع محاولات مبكرة لفرض السيطرة. برشلونة سيسعى للسيطرة والاستحواذ على الكرة، بينما يعتمد دورتموند على الهجمات المرتدة السريعة والخطورة في الكرات الثابتة.