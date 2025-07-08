برشلونة يطرق أبواب ليبيا.. مباراة ودية في بنغازي واتفاق لافتتاح أكاديمية

في خطوة تاريخية تعكس انفتاح نادي برشلونة العالمي على المنطقة المغاربية، كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية عن اتفاق رسمي بين إدارة النادي الكتالوني والحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، يقضي بتنظيم مباراة ودية كبرى في مدينة بنغازي، إضافة إلى إطلاق أكاديمية كروية رسمية لبرشلونة في ليبيا، ضمن مشروعه العالمي “برشا إكسبرينس” (Barça Experience) الهادف لتعزيز التواجد في شمال إفريقيا.

وبحسب الصحيفة، فقد تم الاتفاق خلال اجتماع رسمي جمع بين رئيس النادي، خوان لابورتا، ووزير الاستثمار بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب علي السعيدي، إلى جانب عضو مجلس النواب الصالحين عبد النبي، حيث ناقش الاجتماع سبل التعاون الرياضي والاستثماري المشترك.

وستُقام المباراة الودية المنتظرة على أرضية ملعب بنغازي الدولي، الذي أُعيد افتتاحه مؤخرًا بعد سنوات من الإغلاق، ليكون بذلك شاهداً على حدث رياضي تاريخي يُعيد ليبيا إلى الواجهة الكروية الدولية.

أكاديمية برشلونة في ليبيا، بوابة للمواهب

الاتفاق لم يقتصر على الجانب الاحتفالي فقط، بل يشمل أيضًا تأسيس أكاديمية رسمية تحمل شعار النادي في ليبيا، تهدف لاكتشاف ورعاية المواهب الكروية الناشئة، وخلق جسور فنية ورياضية مع أحد أبرز أندية العالم.

بارسا في إفريقيا

يُعد هذا التحرك جزءًا من رؤية برشلونة لتوسيع نشاطه في إفريقيا، بعد نجاح تجاربه في دول مثل المغرب ومصر، حيث يسعى النادي لتعزيز حضوره الثقافي والرياضي في قارة تتمتع بثراء كروي ومواهب واعدة.

ردود أفعال محلية ودولية

الخطوة لاقت ترحيبًا واسعًا في الأوساط الليبية، إذ رأى فيها كثيرون بداية لعودة ليبيا إلى الخريطة الرياضية العالمية، ورسالة أمل بأن الرياضة تظل جسرًا للتقارب والانفتاح.