برشلونة يعود إلى «كامب نو».. أول مباراة بعد عام من الغياب!

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن موعد عودته إلى ملعبه التاريخي “كامب نو” بعد فترة طويلة من الغياب بسبب أعمال التجديد التي شهدها الملعب في الأشهر الماضية.

ووفقاً لبيان رسمي نشره النادي عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن الفريق الكتالوني سيخوض أول مباراة له على “كامب نو” يوم السبت 22 نوفمبر الجاري ضد أتلتيك بلباو في منافسات الدوري الإسباني.

وتُعد المباراة التي ستُقام في الساعة 16:15 بالتوقيت المحلي هي أول مباراة للفريق على ملعبه بعد توقف دام لأكثر من عام بسبب تجديدات شاملة.

وقال النادي في بيانه: “المباراة المقررة ضمن الجولة 13 من الدوري أمام أتلتيك بلباو ستكون على ملعب سبوتيفاي كامب نو، أخيرًا بعد عمليات التجديد”.

وأوضح برشلونة أن السعة الحالية للملعب بعد التجديدات المؤقتة تبلغ 45,401 متفرج، وهي أقل بكثير من السعة النهائية المستهدفة التي ستكون 105,000 مقعد بعد اكتمال أعمال التحديث.

وأضاف النادي في بيانه: “يحتفل برشلونة بعودته للمنافسة على ملعبه، ويواصل التقدم في مشروع التحول الشامل للكامب نو الجديد”.

وكان آخر لقاء رسمي لبرشلونة على ملعب “كامب نو” في 28 مايو 2023 ضد مايوركا، قبل إغلاق الملعب لبدء أعمال التجديد الكبرى، ومنذ ذلك الحين، خاض الفريق مبارياته في ملعب مونتغويك الأولمبي الذي كان يستضيف المباريات في غياب “كامب نو”.

ويحتل برشلونة حالياً المركز الثاني في جدول الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة، بفارق 3 نقاط عن المتصدر ريال مدريد، بينما يأتي أتلتيك بلباو في المركز السابع برصيد 17 نقطة.

