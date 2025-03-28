«برشلونة» يغرد وحيداً في صدارة الليغا بانتصار «اوساسونا»

حقق فريق “برشلونة” الإسباني، فوزا كبيرا أمام مضيفه فريق “اوساسونا” ، بثلاثة أهداف نظيفة في أمسية وضعت الفريق الكتالوني في صدارة الدوري الإسباني وحيداً بعد فض الشراكة مع غريمه ريال مدريد.

بداية البارسا، بدأت منذ تحرك هولندي يُثمن عليه من فرانكي ثم الصناعة المعتادة عن طريق بالدي، ليصفي فيران نيته لهكذا لعبة ويأتي بالهدف الأول، ثم يأتيك أولمو بالثاني بواسطة نيله لضربة جزاء ووضعها في الشباك.

ثنائية بشوط، أكدت للضيف أن قلة أيام الراحة لا تشكل ضغطا ولا تدهورا بدنيا،

ثلاثية بعد التوقف وفي مباراة مؤجلة ومنها صدارة.

وتحدت “هانزي فيليك”، مدرب فريق برشلونة، لوسائل الإعلام ما بعد المباراة قائلاً : “أعتقد أن الفريق قدم أداءً جيداً اليوم، لعبوا بشكل ممتاز، ويمكنك أن ترى أنهم استمتعوا باللعب، من المهم أن نملك لاعبين مثل بيدري، مثل داني جافي، لقد قدم مباراة رائعة اليوم، وأنا سعيد جداً من أجله، وطبعاً من أجلنا، من أجل النادي”.

‏وأضاف: “لكن ما أعتقد أنه كان مهماً أيضاً هو أداء اللاعبين الذين لم يحصلوا على الكثير من الدقائق هذا الموسم، شاركوا اليوم وقدموا أداءً جيداً، وأعطوا الفريق خيارات جيدة. إنه يوم رائع بصراحة”.

‏وأردف قائلا: “ما أريد قوله هو أن الأمر لم يكن سهلاً بعد التوقف الدولي، خصوصاً في مركز المهاجم الصريح، ‏وحيث أن فيران بدأ اليوم، وتحدثت مع فيران هذا الصباح، وتحدثت مع ليفي أيضاً هذا الصباح، وتعاملنا مع الأمر بشكل جيد. ورأينا ذلك خلال المباراة، ليفي دخل وقدم كل شيء وسجل الهدف، ونفس الشيء فعله فيران في بداية اللقاء. هذا أمر جيد للفريق، ويمكنك أن ترى أن الجميع يركز على هدف واحد، وهو تحقيق النجاح. وبالنسبة لي، أنا سعيد جداً بذلك”.

