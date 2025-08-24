برشلونة يقلب الطاولة على «ليفانتي» ويحقق انتصاراً مثيراً خارج الديار

نجح برشلونة في قلب تأخره بهدفين نظيفين أمام مضيفه ليفانتي إلى فوز ثمين بنتيجة 3–2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب سيوتات دي فالنسيا ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.

شوط أول صادم لبرشلونة

دخل برشلونة المباراة بتركيز عالٍ وسيطرة نسبية على الاستحواذ، غير أن الفعالية الهجومية كانت من نصيب ليفانتي، الذي استغل المساحات خلف دفاعات البلوغرانا.

وفي الدقيقة 15، افتتح المهاجم إيفان روميرو التسجيل لأصحاب الأرض بعد هجمة مرتدة سريعة أنهاها بتسديدة مركزة في شباك تير شتيغن.

وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات، احتسب الحكم ركلة جزاء بعد لمسة يد على المدافع بالدي، انبرى لها القائد خوسيه لويس موراليس بنجاح في الدقيقة 45+7، ليضاعف النتيجة وسط فرحة كبيرة من جماهير ليفانتي، وينتهي الشوط الأول بتقدم مفاجئ 2–0.

ردة فعل كتالونية في الشوط الثاني

مع انطلاقة الشوط الثاني، أجرى مدرب برشلونة تبديلات هجومية بإشراك غافي وأولمو، وهو ما أعاد الحيوية إلى وسط الميدان.

وفي الدقيقة 49، تمكن بيدري من تقليص الفارق بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء سكنت الزاوية العليا.

وبعد ثلاث دقائق فقط، أضاف فيران توريس هدف التعادل برأسية متقنة داخل منطقة الجزاء ليعيد الأمل لبرشلونة.

الحسم في اللحظات الأخيرة

واصل برشلونة ضغطه بحثاً عن هدف الفوز، وأهدر عدة فرص محققة عبر أولمو وتوريس، وبينما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، وشهدت الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع كرة عرضية من لامين يامال أربكت دفاع ليفانتي، ليخطئ المدافع إيغيزابال في إبعادها ويسكنها شباكه بالخطأ، مانحاً برشلونة انتصاراً درامياً بنتيجة 3–2.

ما بعد المباراة

بهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 6 نقاط من مباراتين، ليؤكد انطلاقته القوية في حملة الدفاع عن لقبه، بينما تجمد رصيد ليفانتي عند نقطة واحدة بعد تعادله في الجولة الأولى، المباراة أظهرت شخصية برشلونة القوية وقدرته على العودة في أصعب الظروف، لكنها في الوقت ذاته دقت ناقوس الخطر بشأن الأخطاء الدفاعية التي كلفت الفريق استقبال هدفين في الشوط الأول.