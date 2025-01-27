«برشلونة» يكتسح «فالنسيا» بسبعة أهداف في الدوري الإسباني

اكتسح نادي برشلونة ضيفه فالنسيا بنتيجة 7-1 في مباراة مثيرة ضمن الجولة 21 من الدوري الإسباني “الليغا” مساء اليوم الأحد على ملعب “لويس كومبانيس الأولمبي”.

وسجل فرينكي دي يونغ الهدف الأول في الدقيقة الثالثة بعد عرضية من لامين جمال، ثم أضاف فيران توريس الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة بتسديدة بوجه القدم الخارجي.

وبعد ذلك، سجل رافينيا الهدف الثالث في الدقيقة 14 بعد تمريرة بينية. وأحرز فيرمين لوبيز هدفين في الدقيقتين 24 و”45+4″.

وأضاف روبرت ليفاندوفسكي الهدف السادس في الدقيقة 66 بتسديدة قوية، ثم سجل مدافع فالنسيا سيزار تاريغا الهدف السابع لبرشلونة بالخطأ في مرماه بالدقيقة 75 بعد عرضية من فيران توريس.

وسجل هوغو دورو هدف حفظ ماء الوجه لفالنسيا في الدقيقة 59. ويعد هذا الفوز ثاني أكبر انتصار لبرشلونة في الدوري هذا الموسم بعد فوزه 7-0 على بلد الوليد في الجولة الرابعة.

وجاء هذا الفوز الكاسح ليكسر سلسلة من النتائج المتذبذبة لبرشلونة في الدوري، حيث كان الفريق قد خسر وتعادل في مبارياته الأربع الأخيرة قبل مواجهة فالنسيا.

ورفع برشلونة رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث في الدوري، بفارق سبع نقاط عن ريال مدريد المتصدر وثلاث نقاط عن أتلتيكو مدريد الثاني، بينما تجمد رصيد فالنسيا عند 16 نقطة في المركز الـ19 قبل الأخير.

بدوره، أبدى هانزي فليك المدير الفني لفريق برشلونة إعجابه بموقف أحد لاعبيه خلال مواجهة فالنسيا في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الأحد في الدوري الإسباني.

وقال فليك في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: “الموقف الذي أعجبني أكثر هو أنه عندما تحدثت مع غافي وكنت سأشركه في آخر 15 دقيقة قال لي: “لا” لقد أحضر بابلو توري ليشارك بدلا منه من الرائع أن نرى كيف يرتبطان ببعضهما البعض كان الأمر لا يصدق ورائعا حقا، أعجبني رد فعل اللاعب”.

This is the moment when Gavi told Flick to sub Pablo Torre on instead of him 🥹❤️



Flick couldn’t help but hug him 💙❤️pic.twitter.com/ojCoqrqqeW — ᴘɢ² (@angrygavi) January 27, 2025