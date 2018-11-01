برشلونة ينجو من فخ التعادل السلبي بشق الأنفس

انتصر فريق برشلونة على مضيفه المتواضع كولتورال ديبورتيفا ليونيسا، في الوقت القاتل من عمر المباراة التي جرت بينهما الأربعاء، في ذهاب دور الـ 32 لمسابقة كأس ملك إسبانيا.

حيث سجل المدافع الفرنسي كليمونت لينغليت هدف الفوز اليتيم للعملاق الكاتالوني، عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة.

هذا وزج المدير الفني لبرشلونة، ايرنيستو فالفيردي، بمجموعة من اللاعبين الاحتياطيين، ليعطي قسطاً من الراحة لمعظم للاعبين الأساسيين، وفرصة للوجوه الشابة للمشاركة في المباريات، خاصة للعبه ضد فريق متواضع وهو كولتورال ديبورتيفا ليونيسا، الذي يلعب في الدوري الإسباني الدرجة الثانية.

وستقام مباراة الإياب بين برشلونة حامل اللقب، وضيفه كولتورال ديبورتيفا ليونيسا، الأربعاء المقبل، على ملعب كامب نو.