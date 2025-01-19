«برشلونة» يواصل مسلسل نزيف النقاط.. صفر فوز في آخر 4 مباريات

فرض خيتافي التعادل 1-1 على برشلونة الذي لم يقدم أفضل مستوياته، السبت، لتغيب الانتصارات عن الفريق الكتالوني للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري الإسباني.

وتقدم برشلونة في النتيجة عن طريق جول كوندي في الدقيقة التاسعة من مسافة قريبة، مستغلا تمريرة بينية رائعة من بيدري.

لكن خيتافي أدرك التعادل من خلال ماورو أرامباري، الذي وضع كرة مرتدة داخل الشباك في الدقيقة 34.

وأهدر فريق برشلونة 10 نقاط في أربع مباريات إذا تعادل في مباراتين وتخللهما هزيمتان، ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري “لا ليغا” برصيد 38 نقطة، متأخرا بفارق أربع نقاط عن صاحب المركز الثاني ريال مدريد، قبل مباراته أمام ضيفه لاس بالماس مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة العشرين أيضا.

بينما رفع نادي خيتافي رصيده إلى 20 نقطة وتقدم إلى المركز السادس عشر حتى الآن بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة أيضا.

ويستضيف ريال مدريد فريق لاس بالماس، الأحد.