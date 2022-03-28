برعاية أمريكية.. التبو والعرب في مرزق يوقعون اتفاق سلام

أعلنت السفارة الأمريكية في ليبيا، أنّ قبائل التبو والعرب من مدينة مرزق جنوبي البلاد وقعت في تونس السبت الماضي اتفاقية مصالحة وسلام.

وقالت السفارة الأمريكية، في بيان لها «تفخر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بأنها يسّرت، من خلال نقابة المحامين الأمريكيين ومنظمة الوسطاء المحليين الجنوبيين، عملية حوار حول السلام والمصالحة في مرزق».

ونيابة عن السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، ألقى المدير القُطري للوكالة الأمريكية دون بينيل كلمة أمام الحضور معربا فيها عن دعم الولايات المتحدة لمزيد من الوساطة والمصالحة بين الليبيين.

وهنأت السفارة الأمريكية وفدي التبو والعرب الذين اختاروا السلام على الحرب، ووقعوا بالأمس في تونس العاصمة أمام مستشارة الأمين العام لدى ليبيا، ستيفاني ويليامز، اتفاقية مصالحة.

وهذه الاتفاقية، وفق السفارة، إنّها تُمهّد الطريق لعودة آمنة للنازحين، والعدالة الانتقالية، وأفضل الخدمات لأهل مرزق، معربة عن استعداد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وشركائها لدعم تنفيذ هذه الاتفاقية وبناء مرزق كمدينة يعمّها السلام والازدهار”=.

وقبل عامين اندلعت اشتباكات بين التبو والعرب في مرزق استمرت 8 أشهر، ما تسبب بمقتل 109 أشخاص بحسب الأمم المتحدة، فيما أعلنت الحكومة آنذاك مرزق مدينة منكوبة بعد حرقها و تهجير سكانها من العرب.