بدعم أممي.. ليبيا تعزز التنسيق «العسكري والأمني» على الحدود

اتفق فريق التنسيق الفني المشترك لأمن الحدود في ليبيا، خلال اجتماع عقد في مدينة سرت، على حزمة خطوات عملية تهدف إلى تعزيز التنسيق الأمني الحدودي بين الجهات المختصة، بما يشمل تطوير آليات العمل المشترك وتكامل المهام بين وحدات حرس الحدود.

وشملت التفاهمات التي جرى التوصل إليها خلال الاجتماع تنفيذ عملية تعايش بين وحدات حرس الحدود، بما يتيح تنفيذ المهام بشكل مشترك ومتكامل في مناطق حدودية محددة، إلى جانب تفعيل المراكز المشتركة لأمن الحدود التي سبق استحداثها في مدينتي بنغازي وطرابلس.

وحضر الاجتماع، الذي يسرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عدد من كبار الضباط العسكريين والأمنيين من القيادة العامة للجيش الوطني الليبي ووزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية ووزارة الداخلية، إضافة إلى آمري ركن حرس الحدود من الجانبين.

وأوضح المشاركون أن فريق التنسيق المشترك تم إنشاؤه بدعم من بعثة الأمم المتحدة في يناير 2025، بهدف تعزيز وتوحيد الجهود الليبية في مجال تأمين وحماية الحدود، باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي الليبي.

وأكد المجتمعون أن هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة في مسار تطوير التنسيق المؤسسي بين الجهات العسكرية والأمنية، بما يسهم في بناء الثقة وتعزيز العمل المشترك وتهيئة بيئة أكثر استقرارًا لدعم العملية السياسية في البلاد.

وتأتي هذه الخطوات في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن الحدودي في ليبيا، في ظل التحديات المرتبطة باتساع الحدود البرية وضرورة توحيد الجهود لمكافحة التهديدات الأمنية العابرة للحدود.