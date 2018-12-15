برعاية السراج.. لجنة طب وجراحة قلب الأطفال تُقيم احتفالية تكريم بتاجوراء

أقامت اللجنة الطبية لطب وجراحة القلب للأطفال السبت، احتفالية تكريم بالمركز الوطني للقلب بتاجوراء.

وتأتي الاحتفالية برعايــة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، وفي إطار برنامج توطين العلاج في ليبيا الذي اعتمدته الحكومة،بحسب ما ذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

هذا وحضر الاحتفال إلى جانب السراج، كل من عميد بلدية تاجوراء وعدد من أعضاء مجلس النواب وأعيان وحكماء تاجوراء، ووكيل وزارة الصحة، ومدير عام الخدمات الطبية، ومدير عام المركز الوطني للقلب، ورئيس لجنة جراحة طب الاطفال المفوض العام لبرنامج توطين العلاج كما حضر الاحتفالية الفريق الطبي الأمريكي المتخصص في عمليات زراعة الاعضاء برئاسة بروفسور تيمبرويت.

وتم خلال الحفل تكريم 45 من الكوادر الليبية الطبية والطبية المساعدة التي اجتازت بنجاح فترة التدريب التخصصي من قبل الفريق الطبي الامريكي.

وقدم السراج خلال كلمة في بداية الحفل الشكر للفريق الأمريكي من مؤسسة ولييم نوفيك، ولكل من ساهم من الأطباء والمسؤولين الليبيين في نجاح هذا التعاون، الذي جاء تنفيذا للاتفاقية التي وقعها رئيس المجلس الرئاسي مع الفريق الأمريكي منذ ستة أشهر مضت، وحدد من خلالها برنامج العمل ومدته ونطاقه.

كما أشار رئيس المجلس الرئاسي أن برنامج التدريب الذي استفاد منه 45 كادراً حتى الأن، هو جزء من الإتفاقية التي تشمل إجراء عمليات جراحة قلب معقدة للأطفال، ولقد تم إجراء 175 عملية في هذه المرحلة، كما أجرى فريق المؤسسة الأمريكية 20 حالة قسطرة.

وطمئن السيد الرئيس أهالي الأطفال المرضى ممن لم يجروا عمليات بعد بأن الفريق الطبي الامريكي سيستمر في التدريب وإجراء العمليات لستة أشهر أخرى.

وأوضح السراج في كلمته بأن انجاز اليوم يأتي في إطار ما أعتمده من برنامج شامل لتوطين العلاج في ليبيا بصيغ مختلفة، من خلال اتفاقيات شراكة مع الدول الصديقة، وعبر علاقات تنسيق وتعاون بين المؤسسات الطبية الوطنية والمراكز الطبية العالمية المتخصصة مؤكداً أن البرنامج سيغطي احتياجات المواطنيين بمختلف مناطق ليبيا.

وقال رئيس المجلس الرئاسي :



“الرعاية الصحية هي الاستثمار الأهم في خطة التنمية لارتباطها بصحة وحياة الإنسان الذي يعد الثروة الحقيقية للمجتمع،،، إننا نسعى بكل الجهد ومن خلال العمل الجماعي وبما يتوفر لدينا من إمكانيات لتوفر احتياجات العلاج لكافة الليبيين إينما وجدوا”.



هذا وقام السراج بجولة داخل المركز، وتفقد القسم الذي يضم الأطفال الذين أجروا عمليات، واطلع على التجهيزات المتوفرة وناقش مع الجهاز الطبي والفني سير العمل واحتياجات المركز.