برعاية قطرية… الكونغو الديمقراطية والمتمردون يوقعون اتفاق مصالحة تاريخي

شهدت العاصمة القطرية الدوحة، اليوم السبت، لحظة فارقة في مسار السلام بمنطقة البحيرات العظمى في إفريقيا، مع توقيع حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف “نهر الكونغو” المتمرّد، وعلى رأسه حركة “23 مارس”، اتفاقًا لوقف إطلاق النار، يُمهّد لمرحلة جديدة من المصالحة الوطنية وعودة الاستقرار إلى شرق البلاد المضطرب.

وأكد وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، محمد الخليفي، خلال مؤتمر صحفي عُقد في ختام مراسم التوقيع، أن الاتفاق الموقع ليس مجرد تفاهم أمني مؤقت، بل “إعلان مبادئ شامل يمثّل خارطة طريق نحو المصالحة الوطنية الشاملة، ويؤسس لوقف دائم للعنف وعودة النازحين واستعادة الدولة لسلطتها”.

وأوضح الخليفي أن قطر استضافت منذ مارس الماضي جولات تفاوض معقّدة بين الطرفين، قادتها الدبلوماسية القطرية بعيدًا عن الأضواء، وأفضت أخيرًا إلى هذا الإعلان التاريخي، مشيدًا بشجاعة الأطراف الموقعة والتزامها بالحل السلمي.

الاتفاق الذي يأتي في أعقاب اتفاق سلام منفصل أبرمته رواندا، الحليف الإقليمي لحركة “23 مارس”، مع كينشاسا في العاصمة الأمريكية واشنطن الشهر الماضي، يُمثّل خطوة استراتيجية لتفكيك تحالفات المتمردين وتحييد الصراع المسلح الذي أرهق المنطقة لعقود.

وكانت حركة “23 مارس” قد نفذت هجومًا واسع النطاق مطلع العام الجاري، سيطرت خلاله على مناطق واسعة شرقي البلاد، بما في ذلك مدينتا غوما وبوكافو، في واحدة من أعنف جولات العنف منذ سنوات، وأسفر الهجوم عن مقتل آلاف المدنيين، وتسبب في نزوح جماعي لمئات الآلاف، وسط انهيار في البنية التحتية والخدمات الإنسانية.

البث المباشر للمؤتمر الصحفي لسعادة الدكتور/محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، بشأن إعلان المبادئ بين ممثلي حكومة الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو/حركة 23 مارس#الخارجية_القطرية https://t.co/beRQDtkoEJ — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) July 19, 2025