بركان الغضب.. تقدمات في محاور القتال وتعزيز المواقع

تمكنت قوات بركان الغضب، الخميس، التقدم في محاور الخلاطات، بعد استهدافها منذ الصباح الباكر، تمركزات قوات حفتر بالمدفعية الثقيلة، وسيطرت على مقسم جديد وقامت بتأمينه.

وأفاد مكتب الإعلام الحربي بعملية بركان الغضب، بنجاح قواتهم في تدمير آليات مسلحة تابعة لقوات حفتر في محور اليرموك، بعد تقدم قوة المشاة.

كما تمكنت قوات بركان الغضب من أسر مرتزق سوداني الجنسية يقاتل في صفوف قوات حفتر.

وفي محور المطار، عزّزت قوات بركان الغضب مواقعها في محيط النقلية والأحياء البرية، وحصّنت تمركزاتها بعد أن قامت بعمليات تمشيط واسعة للمنطقة.