بركان الغضب: مستعدون لصد أي عدوان محتمل من حفتر

أفادت عملية “بركان الغضب”، بأن قواتها بدأت الاستعداد والتجهيزات تنفيذاً لتعليماتت وزير الدفاع بحكومة الوفاق العقيد دكتور صلاح الدين النمروش، باتخاذ كافة التدابير لصد أي هجوم محتمل من قِبل عناصر حفتر، مع توخي أقصى درجات الحيطة والحذر.

يأتي ذلك بعد ورود معلومات باحتمال قيام حفتر بالهجوم على مدن بني وليد وترهونة وغريان.

#عملية_بركان_الغضب: قواتنا البطلة بدأت بالاستعداد و التجهيزات تنفيذاً لتعليمات وزير الدفاع العقيد الدكتور صلاح الدين… Gepostet von ‎عملية بركان الغضب‎ am Donnerstag, 8. Oktober 2020

من جانبه قال وزير الدفاع بحكومة الوفاق الدكتور صلاح الدين النمروش، إن قواتهم على أتم الجاهزية لصد أي محاولة غادرة.

ونقل المكتب الإعلامي بالوزارة عن النمروش قوله: “وجهنا تعليماتنا لقواتنا بالاستعداد لصد أي محاولة غادرة من العصابات الانقلابية، وهي على أتم الجاهزية لذلك”.

وأضاف: “كان ولا يزال أفراد الجيش الليبي التابعين لحكومة الوفاق الوطني ملتزمون بوقف إطلاق النار الذي تم خرقه أكثر من مرة من قبل حفتر ومليشياته ومرتزقته، وأن أي محاولة لتكرار ذلك في قابل الأيام سوف تُواجه بردٍ عنيفٍ وقوي”.

هذا وأفادت معلومات أمنية وعسكرية، باحتمال قيام خليفة حفتر بالهجوم مجدداً، على مدن (بني وليد- ترهونة وغريان).

جاء ذلك بحسب ما ذكر وزير الدفاع بحكومة الوفاق صلاح الدين النمروش، في خطاب وجهه إلى رئاسة الأركان العامة وآمري المناطق العسكرية، وغرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه.

وطالب الوزير باتخاذ كافة التدابير لصد ومنع أي هجوم محتمل مع توخي أقصى درجة الحيطة والحذر.

وشن خليفة حفتر في 4 أبريل 2019 عدواناً على العاصمة طرابلس والمنطقة الغربية استمر لأكثر من عام قبل أن يتم دحر قواته من كامل المنطقة الغربية.