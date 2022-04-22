برلمانية أوروبية: الاتحاد الأوروبي أدرك عمل أهمية عمل خفر السواحل الليبي

قالت البرلمانية الأوروبية سوزانا تشيكاردي الجمعة، إنّ مفوضة الاتحاد الأوروبي أدرك أهمية العمليات التي ينفذها خفر السواحل الليبي، وبالتالي أقرت شرعية أفعاله.

وأضافت البرلمانية عن حزب الرابطة الإيطالي سوزانا تشيكاردي، في تصريحات نقلتها وكالة أكي الإيطالية للأنباء، إنّها ضربة قاسية للمنظمات غير الحكومية التي تنشط في البحر الأبيض المتوسط، والتي تستهدف خفر السواحل الليبي، بهدف نزع الشرعية عنه.

وأوضحت تشيكاردي بأن، المفوضة تضمن دعم الاتحاد الأوروبي لإدارة الحدود في ليبيا بهدف منع مزيد من هدر الأرواح في عرض البحر المتوسط​​، وفي الوقت نفسه، محاربة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، بحسب “اكي”.

وأضافت تشيكاردي، إن رد المفوضية يدحض الهجمات التي تطال عمليات خفر السواحل الليبي من قبل اليسار الأوروبي، الذي يُفضل ترك كل شيء في أيدي المهربين.

ومن جهة أخرى، نقلت أكي عن المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية يلفا يوهانسون، قولها إنه من المهم أن يواصل الاتحاد الأوروبي دعم ليبيا سواء أكان في مجال تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ، أو في تعزيز قدرتها الإدارية الشاملة للحدود