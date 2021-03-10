برلماني أوروبي: الحكومة الليبية الجديدة تقلب صفحة على مستقبل أفضل

رأى برلماني أوروبي، أنه مع حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة، تُقلب صفحة على مستقبل أفضل للبلاد.

وأضاف عضو البرلمان الأوروبي من حركة خمس نجوم الإيطالية ونائب رئيس البرلمان الأوروبي فابيو ماسيمو كاستالدو، في مذكرة الأربعاء، أنه “يسعدني أن أسمع الأنباء عن نتيجة التصويت بالثقة الذي عبر عنه البرلمان الليبي، والذي قرر بأغلبية كبيرة جدًا، دعم حكومة الوحدة الوطنية للرئيس عبد الحميد الدبيبة”.

ونقلت وكالة “آكي” الإيطالية عن كاستالدو قوله: “إنه يوم تاريخي يصادف ظهور أول رئيس جهاز تنفيذي ليبي موحد في السنوات السبع الماضية، وهو اختيار يظهر إرادة ملموسة لفتح صفحة سياسية جديدة في بلد مضطرب”. وأكد أن”الشعب الليبي يستحق مستقبلاً أفضل بعد ما يقرب العقد من الانقسامات والصراعات”.

وأكد عضو حركة خمس نجوم، أن “إيطاليا، ستواصل كعادتها الوقوف إلى جانب الأشقاء الليبيين من خلال الاستمرار بتقديم كل دعمها في المرحلة الانتقالية التي ستؤدي إلى الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل، وستكافح من أجل الحصول على الدعم الكامل والمقتنع للبلاد من قبل الاتحاد الأوروبي أيضًا”.