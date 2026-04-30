برلماني تركي يكشف تفاصيل جديدة حول حادثة طائرة «الحداد»

أعاد عضو البرلمان التركي دينيز يافور يلماز دينيز يافور يلماز فتح ملف حادثة الطائرة المرتبطة برئيس الأركان الليبي السابق محمد الحداد محمد الحداد، في تصريحات أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والإعلامية في تركيا، بعد كشفه عن معطيات جديدة تتعلق بساحة الطائرات في مطار إسطنبول.

وأوضح يلماز أن كاميرات المراقبة الخاصة بساحة الطائرات رقم 5 كانت معطلة في يوم الحادث، رغم وجود طائرتين في الموقع نفسه، إحداهما ليبية والأخرى إسرائيلية، معتبراً أن هذا التزامن يفرض ضرورة تقديم توضيحات رسمية عاجلة من وزارة النقل التركية وزارة النقل التركية، وفق موقع المشهد.

وأضاف النائب التركي أن فريقه حصل على تسجيلات من كاميرات خاصة، تُظهر وجود الطائرتين في الساحة نفسها لمدة ساعة و41 دقيقة، مؤكداً أنه سيقوم بنشر هذه المواد للرأي العام إذا لم تصدر الحكومة التركية تفسيراً واضحاً لما جرى.

وأشار يلماز إلى أن هذه المعطيات تفتح احتمالات متعددة، تتراوح بين تقصير إداري في إدارة المطار أو وجود ترتيبات غير معلنة، داعياً وزارات النقل والداخلية والخارجية إلى تقديم إجابات رسمية حول تفاصيل الواقعة.

كما لفت إلى أن الطائرة التي تقل الحداد توقفت في ساحة بعيدة عن صالة كبار الزوار، وهو ما يخالف الإجراءات البروتوكولية المعتادة في الزيارات الرسمية، مضيفاً أن بقاء الطائرة الأخرى في موقع قريب طوال فترة إقامة طاقم الطائرة الليبية في أحد الفنادق يزيد من حجم التساؤلات.

وأكد أن تعطيل كاميرات المراقبة في ذلك التوقيت الحساس فتح باباً واسعاً للشكوك داخل الرأي العام التركي، وأدى إلى تصاعد الجدل حول ما إذا كان الأمر مجرد خلل تقني أو قضية أكثر تعقيداً تتطلب تحقيقاً شاملاً.

تركيا تعلن تعديل مسار رحلاتها العسكرية إلى ليبيا واعتماد طريق جوي أقصر شمالي

أعلنت وزارة الدفاع التركية يوم الخميس، أنها أجرت تعديلاً على مسار رحلاتها العسكرية المتجهة إلى ليبيا، حيث تم اعتماد مسار جوي شمالي أقصر وأكثر كفاءة من الناحية التشغيلية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية في مؤتمر صحفي أن تخطيط مسارات الطيران العسكري يتم وفق مجموعة من المعايير، تشمل قواعد استخدام المجال الجوي، وظروف الطقس، وسلامة الطيران، إضافة إلى مواقع الهبوط الاضطراري، وكفاءة استهلاك الوقود، فضلاً عن الاعتبارات المرتبطة بالوضع الدولي.

وبحسب ما أفادت به وزارة الدفاع التركية وزارة الدفاع التركية، فإن الرحلات العسكرية بين تركيا وليبيا كانت تعتمد حتى عام 2023 على مسار جنوبي، قبل أن تتم إعادة تقييم المسارات الجوية واعتماد الطريق الشمالي الجديد.

وأشار المتحدث إلى أن المسار الجديد يتميز بقصر المسافة بحوالي 225 كيلومتراً مقارنة بالمسار السابق، ما ينعكس على تقليل زمن الرحلات وتحسين كفاءة استهلاك الوقود، مؤكداً أن هذا المسار يُستخدم حالياً بشكل منتظم دون تسجيل أي مشكلات تشغيلية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تحديثات لوجستية تتعلق بإدارة الرحلات العسكرية التركية، بما يضمن تحسين الأداء التشغيلي ورفع كفاءة التنقل الجوي في العمليات الخارجية.