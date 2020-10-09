برلماني روسي يرد على اتهام أمريكي حول لقاح كورونا

علق البرلماني الروسي أنطون موروزوف، على تصريحات وليام إيفانينا مدير المركز الوطني الأمريكي لمكافحة التجسس والأمن، التي قال فيها إن موسكو وبكين تحاولان منع تصميم لقاح أمريكي ضد كورونا.

وقال موروزوف، الذي يشغل منصب رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما، في مقابلة مع قناة “روسيا اليوم”: “أعتقد أن هذه طريقة للتغطية على إخفاقاتهم في تصميم هذا اللقاح، الذي يحتاجه الجميع، وخاصة في الولايات المتحدة، نظرا لوجود أقصى عدد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد هناك. والوضع مع فيروس كورونا يزداد سوءا كل يوم في هذه الدولة”.

وأكد البرلماني، أن مثل هذا النهج والتصريحات الشبيهة، تجعل الولايات المتحدة ضعيفة، وهي غير بناءة على الإطلاق، على حد قوله.

وفي وقت سابق، قال إيفانينا، إن روسيا والصين وإيران تحاول منع تطوير لقاح أمريكي ضد عدوى فيروس كورونا المستجد.